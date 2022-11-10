Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел, хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия вашим родным и близким. <...> Уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника", – сказал президент.

Глава государства отметил, что многие сотрудники правоохранительных органов в свой праздник находятся на боевом дежурстве. Он поблагодарил полицейских за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность Родине, присяге и народу, а также значимый вклад в защиту государственных и общественных интересов.

Отдельные слова благодарности президент адресовал ветеранам министерства внутренних дел. Путин подчеркнул, что ветераны МВД продолжают передавать свой опыт и лучшие традиции ведомства молодым сотрудникам.

"Такая преемственность крайне важна для системы МВД, где буквально все направления деятельности на виду, постоянно в фокусе пристального общественного внимания", - сказал президент.

Путин отметил, что граждане видят и ставят свою оценку профессионализму, честности и принципиальности сотрудников МВД, а также их умению проявлять уважение к достоинству человека при любых обстоятельствах.

"Именно такие качества и, конечно, конкретные достижения в работе каждого инспектора, оперативника, следователя, представителя других служб и подразделений МВД складываются в общий результат, имеющий принципиальное значение", – подчеркнул президент.

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается в России 10 ноября. Неофициальное название праздника – День полиции. До 1991 года он назывался День советской милиции, а с 1992 по 2011 годы – День российской милиции.

Ранее Путин присвоил заместителю главы министерства внутренних дел Российской Федерации Андрею Храпову звание генерал-полковника полиции.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!