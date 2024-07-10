Песков назвал безответственным шагом заявление Стармера по ракетам Storm Shadow

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В Кремле назвали безответственным шагом заявление премьера Великобритании Кира Стармера о праве Украины наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по российской территории. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Это еще один серьезный шаг в сторону нагнетания напряжения и эскалации ситуации. Мы будем принимать меры", – добавил он.

Британия никогда не ограничивала применение ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России, сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что страна долго предоставляла ракеты без ограничений. Ряд стран Североатлантического альянса также не вводили ограничения на использование своего вооружения против законных целей на российской территории при условии, что это будет делаться ответственно и с соблюдением международных норм, добавил Столтенберг.

