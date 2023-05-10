В Кремле заявили об отсутствии информации о каких-либо попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая

Фото: kremlin.ru

Правоохранители не сообщали о каких-либо попытках ВСУ атаковать Москву в День Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счет", – прокомментировал он информацию ряда телеграм-каналов о том, что якобы ВСУ предпринимали попытки атаковать столицу 9 мая несколькими дронами.

Ранее официальный представитель Кремля отмечал, что Москва приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая.

Он добавил, что деятельность киевского режима требует от РФ проявлять настороженность.

Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая на Красной площади. В праздничном шествии приняли участие более 10 тысяч военнослужащих. Также были задействованы 125 единиц современного вооружения и военной техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.



Парад в честь 78-й годовщины Победы состоялся в столице