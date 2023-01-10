Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о незаконности конфискации российских активов за рубежом, сообщает "Газета.ру".

"Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некоторый прецедент", – отметил он.

По словам официального представителя Кремля, с точки зрения международного права конфискация российских активов за рубежом является незаконной, а эти действия – ничтожными.

Ранее стало известно, что власти Эстонии планируют до конца января представить юридический план конфискации российских замороженных активов. Замороженные средства на счетах в Эстонии, принадлежащие россиянам, составляют почти 20 миллионов евро.

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