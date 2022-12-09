ДСНВ остается единственным живым договором между РФ и США – Песков

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Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) остается единственным живым соглашением между Россией и США, о его продлении после 2026 года предстоит договариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает газета "Известия".

"До 2026 года в любом случае нужно будет с американцами как-то договариваться, потому что это единственный более-менее живой документ, который остался. Сейчас пока процесс консультаций в силу известных трудностей и проблем, которые не урегулированы, он пока сдвигается вправо", – сказал он.

По словам Пескова, диалог с американской стороной весьма проблематичен, однако это происходит не по вине Москвы. Тем не менее представитель Кремля отметил, что РФ и США ждет большая работа по продлению ДСНВ, поскольку это соглашение чрезвычайно важно для международной безопасности и стабильности.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Песков отметил, что в настоящее время эта тема не обсуждается.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений вряд ли состоится до конца 2022 года.

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