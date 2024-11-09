Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана после теракта в Кветте

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале города Кветта. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, РФ будет тесно взаимодействовать с Пакистаном в борьбе со всеми формами терроризма.

"Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", – указал российский лидер.

Кроме того, глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Утром 9 ноября рядом с железнодорожным вокзалом в пакистанском городе Кветта, расположенном в провинции Белуджистан, произошел взрыв. В результате погибли не менее 24 человек, еще около 46 пострадали, сообщало издание Dawn.

По данным полиции, взрыв случился незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Террорист зашел на станцию с багажом и осуществил задуманное рядом с кассой.

В сентябре четверо военнослужащих погибли и 19 человек получили ранения в результате взрыва на КПП в пакистанской провинции Белуджистан. Террорист-смертник направил свой мотоцикл в автомобиль, который находился на блокпосту, после чего закрепленная на мотоцикле бомба взорвалась.

