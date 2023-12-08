Песков рассказал, за кого бы проголосовал на президентских выборах в 2024 году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдал бы свой голос за нынешнего главу государства Владимира Путина на выборах в марте следующего года. Об этом сообщает Life.ru.

"За Путина", – сказал он.

Ранее Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Этим решением дается старт началу президентской кампании, отметила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Также СМИ заявляли, что Путин решил баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако позже подобную информацию опроверг Песков, отметив, что российский лидер еще не принял решение о своей кандидатуре на выборы в следующем году. По его словам, информация об этом будет позже.

При этом, говоря о конкурентах действующего президента РФ, Песков заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.



В Совфеде назначили дату выборов президента РФ на 17 марта 2024 года