Путин открыл движение по трассе М-5, участку трассы М-12 и по Екатеринбургской КАД

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Владимир Путин в четверг в режиме видеосвязи открыл автомобильное движение по трем дорогам: трассе М-5 Челябинск – Екатеринбург, участку трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Об этом сообщает РИА Новости.

Протяженность запущенного отрезка магистрали М-12 составляет 23 километра. Он соединяет Центральную кольцевую автодорогу с Московским большим кольцом (А-108). В 2023 году планируется открытие участка трассы от Московского скоростного диаметра до ЦКАД, его протяженность составит 42,5 километра.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе "Автодора", данный участок М-12 позволит автомобилистам частично миновать перегруженную трассу М-7 и не стоять в заторах.

"Выигрыш по времени составит около получаса, причем независимо от направления движения – в Москву или из Москвы. Участок будет постоянно патрулировать экипаж аварийных комиссаров", – отметили в компании.

Между тем трассу М-5 в результате реконструкции удалось расширить с трех до четырех полос. Это позволит увеличить пропускную способность дороги с 15 до 19 тысяч автомобилей в сутки. А открытый сегодня участок Екатеринбургской КАД замыкает транспортное кольцо вокруг города – достроить дорогу удалось на два года раньше намеченного срока.

Кроме того, в "Автодоре" рассказали, что на М-12 планируется ввести программу лояльности для пользователей транспондеров, коих сейчас насчитывается больше 60%. Для этого идет отладка производства отечественных приборов, чтобы избежать проблем с импортом иностранных устройств и обеспечить автомобилистов достаточным их количеством.

Ранее Владимир Путин дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце в Вологодской области. Во время церемонии открытия президент сделал акцент на том, что новый мост через Шексну значительно улучшит транспортное сообщение северо-запада России с другими регионами.

