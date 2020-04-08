В Кремле ответили на просьбу освободить россиян из тюрем в США из-за COVID-19

13:00
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу посла России освободить россиян из тюрем в США из-за коронавируса, сообщает "Газета.ру".
"Было такое обращение с тем, чтобы рассмотреть возможность, исходя из гуманистических соображений, возможность их выхода из тюрем в том или ином режиме", – сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль обеспокоен состоянием россиян в американских колониях, потому что действительно поступала информация о зараженных заключенных в США. При этом он добавил, что в России в тюрьмах не выявлено ни одного случая заражения.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов направил письмо генпрокурору США Уильяму Барру с просьбой освободить россиян из американских тюрем в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Антонов призвал проявить гуманность, человечность в данной ситуации. Он выразил надежду, что власти США не останутся равнодушными и оперативно отреагируют на просьбу.
В конце марта сообщалось, что в тюрьме Оакдейла в США скончался первый заключенный с подвержденной коронавирусной инфекцией.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось. В России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.
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