Путин заявил о высокой ценности материнства в здоровом обществе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин считает, что в здоровом обществе, таком как российское, роль материнства обладает высокой ценностью. Об этом он заявил во время вручения в Кремле госнаград выдающимся россиянкам.

"И мужчины, и женщины – все появляются на свет благодаря, прежде всего, женщине. <...> Это особая миссия, дарованная Всевышним. В нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего и в нашем тем более", – сказал глава государства.

По его словам, здоровье российского общества определяется тем, что оно основано на исторических традициях.

Ранее Владимир Путин записал видеообращение, в котором поздравил россиянок с Международным женским днем. Он отметил, что очень многое в жизни держится на душевной щедрости и трудах женщин, и назвал уважительное отношение к женщинам ценностью россиян, которая передается из поколения в поколение.



Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

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