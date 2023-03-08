14:15Общество
Путин заявил о высокой ценности материнства в здоровом обществе
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин считает, что в здоровом обществе, таком как российское, роль материнства обладает высокой ценностью. Об этом он заявил во время вручения в Кремле госнаград выдающимся россиянкам.
"И мужчины, и женщины – все появляются на свет благодаря, прежде всего, женщине. <...> Это особая миссия, дарованная Всевышним. В нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего и в нашем тем более", – сказал глава государства.
По его словам, здоровье российского общества определяется тем, что оно основано на исторических традициях.
Ранее Владимир Путин записал видеообращение, в котором поздравил россиянок с Международным женским днем. Он отметил, что очень многое в жизни держится на душевной щедрости и трудах женщин, и назвал уважительное отношение к женщинам ценностью россиян, которая передается из поколения в поколение.
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
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