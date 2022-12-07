Песков заявил о конфронтационном характере проекта оборонного бюджета США

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Проект оборонного бюджета США имеет чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков отметил, что указанный проект может привести к серьезным и длительным последствиям по дестабилизации обстановки в Европе.

Проект оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки включает в себя намерение исключить Москву из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров. Кроме того, в документе указывается и на необходимость продолжать антироссийский курс.



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