США намерены создавать препятствия для России в G20

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Профильные комитеты американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета США в размере 858 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительных материалах к документу говорится, что Вашингтон намерен создавать препятствия для России во взаимодействии с международными организациями, в том числе с G20.

Кроме того, документ предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с РФ в военной сфере. В проект также включены 6 миллиардов долларов, которые планируется направить на "сдерживание" России в Европе.

Отмечается, что объем утвержденного документа на 45 миллиардов долларов больше того, что запросил Белый дом в начале нынешнего года. В проект заложены средства на разведку США, новые самолеты, корабли и современные технологии.

Помимо этого, в течение пяти лет законодатели намерены выделить до 10 миллиардов долларов на финансирование продаж оружия и военной техники Тайваню, а также не менее 800 миллионов долларов на помощь Украине.

"<...> основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру", – заявили американские законодатели, поясняя позиции проекта.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен передать Киеву новый пакет военной помощи, куда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и ЗРК NASAMS. Общая стоимость оценивается в 400 миллионов долларов.



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