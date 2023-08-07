Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей

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В России увеличили размер штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ был размещен на портале правовой информации.

Новые нормы предполагают внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штраф повысили со 100 до 500 рублей, а в Московской области, Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге – до 1500 рублей.

Уточняется, что обязать выплатить штраф могут, если в пределах одного километра от места, где человек пересек железнодорожные пути, находился специально оборудованный пешеходный переход, тоннель, мост или другое сооружение для перехода.

Ранее неизвестные подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве. Их удалось потушить еще до приезда экстренных служб.

Сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ РФ поймали в столичном метро двух подозреваемых в поджоге.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности двух человек, которые могли совершить поджог оборудования за денежное вознаграждение. Позже было определено их местонахождение, после чего сотрудники правоохранительных органов смогли задержать их.



Автомобиль пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути в Феодосии