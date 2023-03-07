Мишустин рассказал, как в молодости подрабатывал на разгрузке хлеба

Фото: kremlin.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что во время учебы в университете имел подработку в булочной. Об этом сообщает РИА Новости.

Он посетил хлебобулочный завод Черемушки в Москве, где сотрудники предприятия узнали у Мишустина о его отношении к хлебу. Премьер-министр отметил, что воспоминания из детства о данном изделии являются для него теплыми.

Мишустин вспомнил, что в 1–2-ом классе не смог доесть хлеб в школе, учительница же половину урока рассказывала о значении хлебобулочного изделия.

"Причем для тех, кто голодает, кому этот кусочек мог бы спасти жизнь. И я помню, серьезное на меня произвел впечатление этот рассказ. Я даже когда беру кусочек хлеба, стараюсь взять столько, сколько съем, чтобы его не выбрасывать", – подчеркнул политик.

Он добавил, что когда-то имел подработку на разгрузке хлеба.

"В булочной на Кутузовском проспекте. Мы студентами ходили разгружали хлеб. Рано утром его привозили – в пять-шесть утра – мы приходили работали, затем уходили на занятия", – заключил премьер.

Ранее Владимир Путин рассказал, как во время блокады Ленинграда у его мамы украли продуктовую карточку. По его словам, она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил карточку и убежал.

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