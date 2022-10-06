Путин не будет участвовать в ноябрьской конференции по климату в Египте – Песков

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует принимать участие в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Египте в ноябре.

"Нет, не планирует", – приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Весной в ходе саммита по вопросам климата Путин выступил с предложением организовать широкое международное сотрудничество в области контроля и мониторинга всех видов вредных выбросов в атмосферу. Он также пригласил все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в климатические проекты.



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