Железнодорожная отрасль демонстрирует рост, вопреки санкциям - Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Железнодорожная отрасль демонстрирует устойчивый рост, несмотря на станционное давление. Об этом написал премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении ко Дню железнодорожника. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале правительства России.

"Сегодня это крупнейший современный высокотехнологичный комплекс, тысячи километров путей, мостов, путепроводов и тоннелей. Несмотря на санкционное давление, отрасль демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности эксплуатации железной дороги", – написал премьер.

Михаил Мишустин отметил, что свой профессиональный праздник многие железнодорожники встречают в пути, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров, а также оперативную перевозку грузов. Премьер-министр поблагодарил работников железной дороги за профессионализм и ответственное отношение к своему делу.

"Благодаря вам российские железные дороги работают в непрерывном режиме, связывают воедино регионы нашей большой страны", – отметил премьер.

Ранее с Днем железнодорожника поздравил президент Владимир Путин. Он обратил внимание на их вклад в развитие этой стратегической отрасли. Президент подчеркнул, что сотрудники железнодорожной отрасти трудятся на ответственных участках. Они гордятся своей профессией и продолжают ее традиции.