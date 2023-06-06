13:43Политика
Песков не слышал о возможности ввести военное положение в приграничных регионах
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможности ввести военное положение в приграничных регионах страны или объявить там мобилизацию.
Днем ранее на некоторых российских радиостанциях и телеканалах транслировалось фейковое обращение Владимира Путина. В нем говорилось в том числе об указанных мерах.
"Мне неизвестно об этом", – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков, комментируя якобы экстренное обращение Путина, заявил, что источники радио- и телевещания были взломаны. Официального обращения президента к россиянам не было.
Вместе с тем пресс-секретарь главы государства пояснил, что ситуация взята под контроль, а с произошедшим разбираются спецслужбы.
Читайте также