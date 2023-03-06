В Кремле не исключили встречи Путина и Балицкого 7 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во вторник, 7 марта, может провести встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Да, мы не исключаем, что такая встреча состоится", – сказал представитель Кремля.

Сам Балицкий сообщил, что на встрече с главой государства планирует затронуть вопрос статуса добровольческих батальонов.

"Во вторник буду у президента, у меня назначена встреча. Я буду этот вопрос поднимать, чтобы мы узаконили как можно быстрее вот эту историю", – сказал он в эфире телеканала "Крым 24".

Вместе с тем врио губернатора сообщил, что из-за отсутствия контрактов между добровольческими батальонами и Минобороны Р, военную технику для них закупают регионы.

Помимо этого, к 1 апреля власти Запорожской области намерены представить правительству РФ планы по развитию молодежной, спортивной, туристической, строительной и других сфер.

"Сейчас этот документ на экспертизе. К 1 апреля документ должен лечь [на стол] в правительство", – сказал Балицкий.

Одним из проектов политик назвал план возведения медучреждения для детей, которое будет рассчитано на юных жителей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Балицкий указом перенес столицу Запорожской области в Мелитополь. Указом также были образованы новые административно-территориальные единицы региона, а именно города областного значения: Мелитополь, Бердянск и Энергодар.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!