Путин подписал закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий перечень мест, где нельзя проводить митинги, шествия и демонстрации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, запрещено проведение публичных мероприятий в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях. Также запрет распространяется на земельные участки, где расположены церкви и другие сооружения, здания и территории вузов, школ и больниц, территории железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов. Помимо этого, нельзя проводить демонстрации на площадках, которые прилегают к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

В данный момент запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Подписанный президентом закон предполагает, что каждый регион может вводить дополнительные запреты на проведение публичных мероприятий, если данная мера обусловлена теми или иными особенностями субъекта РФ.

Также Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в России. Согласно поправкам, внесенным в законопроект "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в РФ полностью запрещена пропаганда нетрадиционных отношений в соцсетях, СМИ, фильмах и рекламе. За пропаганду ЛГБТ-отношений в СМИ и интернете можно получить штраф в размере 5 миллионов рублей.

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