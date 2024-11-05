Путин назвал книгу произведением искусства

Фото: kremlin.ru

Книга является произведением искусства, в которой важна каждая деталь, заявил Владимир Путин.

"Здесь все важно, все абсолютно. И обложка, и шрифт, и так называемые картинки, иллюстрации, они же образы создают. Это и предисловие, и послесловие, и исторические справки", – подчеркнул президент в ходе Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Ранее Путин поддержал идею ряда экспертов создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик России. По мнению президента, содержание учебников должно быть сбалансировано и взаимосвязано.

Российский лидер также отметил, что при этом следует учитывать особенности восприятия нынешней молодежи и возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", которая начнет работать с 2025 года.