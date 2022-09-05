Путин рассказал, как после 9 часов сна в самолете принял Камчатку за сон

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Владимир Путин признался, что после 9-часового перелета виды Камчатки заставили его подумать, будто он во сне, передает ТАСС.

Президент прилетел на полуостров 5 сентября, первым пунктом в его графике стала встреча с участниками экологического форума. Глава государства в беседе с экологами рассказал, что приехал к ним прям с самолета.

"И в самолете, слава богу, спал: пока девять часов летел, все девять часов спал. Поэтому, когда из самолета вышел, посмотрел на сопки, на вулканы, подумал: может, я еще сплю", – сказал Путин.

Он добавил, что "понял, что проснулся", с началом встречи.

Ранее Путин прилетел в Камчатский край для участия в молодежном экологическом форуме. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин на Камчатке встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край". Там он проведет совещание по социально-экономическому развитию региона. Кроме того, президент проведет беседу с главой края Владимиром Солодовым.