Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поддержал идею возродить движение юных натуралистов. Об этом сообщает ТАСС.

Он также выразил сожаление, что когда-то движение сошло на нет.

Президент пообещал сделать так, чтобы это предложение не стало "проходным", а было реализовано. В частности, Путин сказал, что обсудит эту идею с коллегами в регионах и правительстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин положительно оценил инициативу организовать на предприятиях медицинские службы. По его словам, необходимо оказать содействие и тем компаниям, где уже есть соответствующие подразделения. Им помогут заключить соглашения с государственными организациями здравоохранения.

