Путин выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента Якутии Николаева

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям республики Саха (Якутия) в связи со смертью экс-главы региона Михаила Николаева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни", – заявил Путин, согласно сообщению сайта Кремля.

Также президент отметил вклад Михаила Николаева в укрепление межнационального мира и согласия в стране.

Михаил Николаев ушел из жизни в возрасте 85 лет. В связи с утратой в Якутии объявили траур с 5 по 8 августа. Николаев возглавлял Республику Саха с января 1992 по январь 2002 года.