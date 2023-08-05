Путин поздравил летчика Кульпова со столетним юбилеем

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Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова со столетием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилота.

Ранее Путин поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ), отметив их верность присяге и боевому братству. Сейчас, как обратил внимание Путин, патриотические традиции достойно продолжают военные, участвующие в спецоперации. Они с честью выполняют поставленные задачи, а также проявляют мужество, отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что военные ВДВ будут и впредь защищать национальные интересы РФ. Путин пожелал им успехов, здоровья и всего наилучшего.