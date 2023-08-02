Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в обращении, размещенном на сайте Кремля, поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ), отметив их верность присяге и боевому братству.

"Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству", – следует из поздравления президента РФ.

Сейчас, как обратил внимание Путин, патриотические традиции достойно продолжают военные, участвующие в спецоперации. Они с честью выполняют поставленные задачи, а также проявляют мужество, отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что военные ВДВ будут и впредь защищать национальные интересы РФ. Путин пожелал им успехов, здоровья и всего наилучшего.

В среду, 2 августа, в связи с празднованием 93-й годовщины образования ВДВ в центре Москвы будет ограничено движение транспорта. В частности, с 07:00 до 13:00 проезд для автомобилей закрыт по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, а также на участке от улицы Ильинки до улицы Варварки.

