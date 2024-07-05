Более 80% опрошенных россиян заявили, что доверяют Владимиру Путину

Фото: kremlin.ru

Более 80% россиян заявили в ходе опросов, что доверяют Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, на прямой вопрос о доверии нынешнему российскому президенту положительный ответ дали 80,9% респондентов. При этом деятельность главы государства в период с 24 по 30 июня в ходе опросов положительно оценили 78,4% российских граждан.

О работе премьер-министра Михаила Мишустина на прошлой неделе положительно высказались 52,8% участников опросов. При этом деятельность российского правительства высоко оценили 53,1% россиян.

В конце мая, по данным фонда "Общественное мнение", позитивно о работе Владимира Путина в ходе опроса высказались 82% граждан страны. При этом отрицательно деятельность главы государства оценили 7% опрошенных. О доверии российскому лидеру организаторам исследования сообщили 80% респондентов, а 11% россиян подчеркнули, что не доверяют ему.

