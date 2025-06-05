Песков: Путин поддержал идею о продолжении контактов с Украиной

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал идею о продолжении контактов с Украиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, допускают ли в Москве прекращение контактов с Киевом в случае повторных ударов со стороны Украины по мирным объектам РФ.

"На вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым была выражена точка зрения, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. Эта точка зрения была поддержана главой государства", – отметил Песков.

Ранее Песков прокомментировал действия Украины, направленные против железнодорожных составов РФ. По его словам, данные атаки свидетельствуют о терроризме киевского режима на государственном уровне.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия ответит на атаку Украины по российским аэродромам тогда и так, как посчитают нужным военные РФ. Песков также подтвердил, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом пообещал отреагировать на удары по аэродромам.

