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11:50

Общество

Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции по вопросу регулирования телеграм-каналов

Фото: kremlin.ru

У Кремля на сегодняшний день нет позиции по вопросу введения регулирования деятельности телеграм-каналов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение о разработке механизмов законодательного регулирования телеграм-каналов, с которым ранее выступил глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Нет пока какой-то сформулированной позиции в этой связи", – ответил Песков.

5 мая в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что деятельность телеграм-каналов необходимо проанализировать и ввести для них регулирование по аналогии со СМИ.

Фадеев добавил, что на данный момент некоторые каналы осуществляют деятельность по принципу традиционных медиа. У них существуют схожие с редакцией структуры, утверждает он. Однако соответствующее законодательство на них не распространяется. Для них не действует система предупреждения со стороны Роскомнадзора.

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