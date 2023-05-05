11:50Общество
Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции по вопросу регулирования телеграм-каналов
Фото: kremlin.ru
У Кремля на сегодняшний день нет позиции по вопросу введения регулирования деятельности телеграм-каналов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение о разработке механизмов законодательного регулирования телеграм-каналов, с которым ранее выступил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Нет пока какой-то сформулированной позиции в этой связи", – ответил Песков.
5 мая в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что деятельность телеграм-каналов необходимо проанализировать и ввести для них регулирование по аналогии со СМИ.
Фадеев добавил, что на данный момент некоторые каналы осуществляют деятельность по принципу традиционных медиа. У них существуют схожие с редакцией структуры, утверждает он. Однако соответствующее законодательство на них не распространяется. Для них не действует система предупреждения со стороны Роскомнадзора.
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