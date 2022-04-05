Переход к международным расчетам в рублях идет осторожно – Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу расширения перечня товаров, которые будут экспортировать из России за рубли. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков отметил, что власти не планируют принимать поспешные решения. При обсуждении вопроса о переходе к международным расчетам в рублях они прислушиваются к мнению экономистов.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что подобный переход будет производиться поэтапно и осторожно, с учетом финансовых реалий на мировом рынке.

"Здесь нет места для резких движений, должна быть продуманная, планомерная работа", – заключил Песков.

Распространить решение о продаже газа за рубли недружественным странам на другие товары предложил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Его инициативу раскритиковал председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. По мнению главы НЛПК, расширение перечня экспортируемых товаров за рубли может выбросить Россию с международных рынков. Он отметил, что сейчас многие меры принимаются стремительно, а их последствия анализируются не в полной мере.