Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на следующей неделе поедет в командировку в один из российских регионов. О планах главы государства стало известно из телепередачи "Москва. Кремль. Путин".

Также президент проведет заседание Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. День российской науки отмечается в стране 8 февраля. Путин будет вручать премии молодым ученым.

Стало известно, что 9 февраля российская гражданская авиация отметит свое столетие. Путин поздравит представителей отрасли с этой знаменательной датой и откроет по телемосту новые аэропорты.

Ранее Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы и почтил минутой молчания память советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Торжественные мероприятия были посвящены 80-летию победы в битве.

Также президент возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

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