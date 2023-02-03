Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 3 февраля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ 3 февраля. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если сам президент решит обозначить тему, мы вам покажем, если нет, то расскажем", – приводит слова Пескова РИА Новости.

В конце января Путин также проводил совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Тогда они обсуждали вопросы внутренних дел, внешней границы континентального шельфа страны.

В заседании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и Минобороны, руководители спецслужб и другие.



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