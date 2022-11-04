Запад пытался "поднести фитиль" к распаду РФ, превращая Украину в анти-Россию – Путин

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Запад пытался спровоцировать распад Российской Федерации, внедряя на Украине псевдоценности. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи по случаю десятилетия воссоздания Российских исторического и военно-исторического обществ.

По его словам, навязывание украинскому народу ложных ценностей привело к тому, что страна стала фактически анти-Россией, исповедующей ненависть и лишенной собственной истории.

"Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны", – сказал глава государства.

До этого президент РФ заявил, что Россия всегда относилась к Украине с уважением и теплотой. Инициатором вражды, считает он, стала именно Украина, в которой Запад взрастил ненависть ко всему русскому.



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