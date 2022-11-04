Путин наделил власти Москвы правом создания охраны для защиты метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон, предоставляющий властям Москвы полномочия по созданию силового ведомства для охраны столичного метрополитена. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что теперь такой орган может создать высший исполнительный орган Москвы, то есть столичное правительство. Прежде таким полномочием обладали федеральные госорганы, организации и органы исполнительной власти.

Ведомственная охрана будет заниматься защитой не только столичной подземки, но и других объектов транспортной инфраструктуры, в том технологических.

Ранее Владимир Пути утвердил изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Документ устанавливает порядок прохождения альтернативной службы в период мобилизационных мероприятий.



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