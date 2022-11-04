Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства. В обращении, опубликованном пресс-службой правительства, политик отметил, что этот праздник преисполнен уважения к людям, защищавшим Россию в 1612 году.

"Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к подвигу героев, которые более четырех столетий назад защитили нашу Родину. За свою историю Россия не раз отстаивала свободу и независимость, доказала, что любые вызовы и испытания делают ее более сильной", – сказал глава кабмина.

Он также подчеркнул, что в современной России, как и когда-то в ее истории, прочность ее суверенитета зависит от единства целей и задач, населяющих ее нардов.

Ранее с праздником москвичей поздравил Сергей Собянин. Мэр столицы заявил, что День народного единства, напоминающий гражданам о героических событиях российской истории, сегодня обретает особый смысл, поскольку Россия снова сражается за свой суверенитет.



Москвичам рассказали о городских мероприятиях по случаю Дня народного единства

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!