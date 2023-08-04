Путин провел совещание Совбеза по вопросам внутренней стабильности в РФ

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Владимир Путин в пятницу, 4 августа, провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Мы с вами обсудим некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня", – сказал президент в начале встречи.

Совещание проходило в формате видеоконференции. Свои доклады представили директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Ранее глава государства провел совещание с правительством РФ. В ходе него он заявил, что инфляция в стране сейчас умеренная, однако есть риски ее ускорения. В связи с этим он призвал ведомства заняться сохранением ценовой стабильность экономики.

