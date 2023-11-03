Путин заявил, что к моменту начала СВО на Россию уже напали

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К началу спецоперации на Украине на Россию уже напали, поэтому пришлось "расчехлить автомат", заявил Владимир Путин в рамках встречи с новым составом Общественной палаты РФ.

"Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. <...> Почему? Потому что на нас уже напали", – подчеркнул он.

Российский лидер сделал акцент на том, что у РФ не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.

Ранее Путин обратил внимание, что Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, это украинская сторона "выбросила в печку" стамбульские договоренности и теперь не хочет вести переговоры.

Президент РФ напомнил, что весной прошлого года в Стамбуле обе стороны практически пришли к договоренностям, однако после отвода войск РФ от Киева Украина отказалась от продолжения переговоров.



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