Путин сообщил, что провел рабочую встречу с Собяниным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин накануне провел рабочую встречу с Сергеем Собяниным, которая длилась до глубокой ночи. Об этом президент сообщил во время беседы с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

Главе государства предложили распространять московские практики, такие как "Контракты полного цикла" или "Сервисная модель", на другие крупные города-миллионники страны. Путин пообещал поддержать их.

"Если что-то еще есть в сотрудничестве с Москвой, вы просто скажите, мы с удовольствием будем это внедрять дальше. Обязательно передам Сергею Семеновичу. Он вчера ушел от меня в полвторого ночи. Поэтому еще с ним с утра не разговаривали", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что показатели занятости и роста зарплат в российской промышленности говорят о том, что она "набирает ход". По словам главы государства, зарплата в секторе в мае 2023 года выросла на 20% в сравнении с прошлым годом и достигла 69,2 тысячи рублей.

Именно эти показатели, обратил внимание Путин, говорят о росте российской промышленности и освоении ею новых направлений.

Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ