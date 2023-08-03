13:27Мэр Москвы
Путин сообщил, что провел рабочую встречу с Собяниным
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин накануне провел рабочую встречу с Сергеем Собяниным, которая длилась до глубокой ночи. Об этом президент сообщил во время беседы с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
Главе государства предложили распространять московские практики, такие как "Контракты полного цикла" или "Сервисная модель", на другие крупные города-миллионники страны. Путин пообещал поддержать их.
"Если что-то еще есть в сотрудничестве с Москвой, вы просто скажите, мы с удовольствием будем это внедрять дальше. Обязательно передам Сергею Семеновичу. Он вчера ушел от меня в полвторого ночи. Поэтому еще с ним с утра не разговаривали", – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что показатели занятости и роста зарплат в российской промышленности говорят о том, что она "набирает ход". По словам главы государства, зарплата в секторе в мае 2023 года выросла на 20% в сравнении с прошлым годом и достигла 69,2 тысячи рублей.
Именно эти показатели, обратил внимание Путин, говорят о росте российской промышленности и освоении ею новых направлений.
Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ
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