Песков назвал Путина своим главным учителем

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является его главным учителем, и подчеркнул, что за годы работы он набрался много знаний.

"Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина. Те переговоры, которые он ведет, то, как он отстаивает свою точку зрения. Не всегда это становится публичным", – отметил он.

По словам Пескова, использование Путиным аргументации и убеждений стали бесценным опытом.

До этого Владимир Путин поделился своим опытом работы грузчиком в студенческие годы. Он признался, что ему не очень понравилось. К лидеру РФ обратился доброволец СВО Илья Штокман и рассказал, что в 2008 году уехал за границу, где прошел путь от грузчика в пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.

Президент заметил, что пекарня – это неплохо. Сам он грузил мешки на железнодорожной станции.

Ранее Владимир Путин заявил, что российское общество и власть на всех уровнях проявили высочайшую консолидацию. Также, по словам главы государства, в поддержку конституционного порядка выступили общественные и религиозные организации, ведущие политические партии.

Володин сообщил, что депутаты Госдумы поддерживают президента Владимира Путина