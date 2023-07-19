Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком в студенческие годы

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Владимир Путин поделился своим опытом работы грузчиком в студенческие годы. Он признался, что ему не очень понравилось.

Во время наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" к лидеру РФ обратился Илья Штокман – доброволец СВО, который временно исполняет обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе, и победитель конкурса управленцев "Лидеры России". Мужчина рассказал, что в 2008 году уехал за границу, где прошел путь от грузчика в пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.

Президент заметил, что пекарня – это неплохо. Сам он грузил мешки на железнодорожной станции.

Также на заседании совета лидер РФ выразил уверенность, что именами бойцов спецоперации будут называть улицы, парки, города, школы. В беседе со Штокманом он также в шутку обратил внимание на то, что одно из крупнейших газовых месторождений России называется Штокмановским.

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