Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ по теме борьбы с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.

Открывая совещание, президент заявил, что борьба с терроризмом является чрезвычайно важным фактором обеспечения безопасности страны.

"На протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас имеет особое значение", – сказал Путин.

Он отметил, что в рамках мероприятия будут заслушаны несколько докладов, и предоставил слово директору ФСБ РФ Александру Бортникову.

Ранее Путин призвал сотрудников российских спецслужб проводить работу по предотвращению терактов системно и наступательно. Президент подчеркнул, что места массового скопления граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура должны находиться под постоянным контролем.



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