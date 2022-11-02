Медведев назвал уродами студентов, арестованных за диверсию в Уфе

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уродами иностранных студентов, арестованных по обвинению в подготовке диверсии в Уфе. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Медведев отметил, что на территории России начали действовать "жовто-блакитные диверсанты".

"Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии", – отметил он.

По словам зампреда Совета безопасности, российские граждане также поджигают военкоматы и совершают атаки на государственные объекты. Кроме того, украинские террористы совершают убийства россиян на территории страны.

"Насквозь отбитые мозги – сейчас дело, увы, привычное. Дело даже не в конкретных отморозках, иностранных и "своих", – заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен из-за деятельности саботажников и диверсантов на территории страны. Он напомнил, что в период ВОВ подобные действия решались расстрелами без судебного разбирательства, на месте преступления.

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