На Ставрополье задержан мужчина, планировавший поджечь административное здание

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На Ставрополье задержали мужчину, планировавшего по заданию украинской националистической организации поджечь одно из административных зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

Силовики задокументировали противоправную деятельность жителя Ставрополя, причастного к подготовке к теракту на территории края. В отношении него возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе спецслужбы предотвратили теракт на Ставрополье, подготовку которого осуществляли сторонники украинских националистов. По данным ФСБ, были задержаны четыре человека. Они собирались совершить теракт на одном из административных объектов региона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России.

При обысках по месту жительства задержанных, а также в их тайнике в Предгорном районе края были найдены огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельной взрывчатки, а также литература по организации митингов.

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