Песков назвал недостоверными данные США о потерях ВС РФ на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Распространяемая Пентагоном информация о том, что за последнее время Россия потеряла на Украине 100 тысяч бойцов, взята с потолка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на сведения американского оборонного ведомства, писали, что за последние месяцы Россия якобы потеряла в ходе спецоперации порядка 100 тысяч человек ранеными и убитыми.

"У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными. <...> Нужно ориентироваться на данные, которые публикует министерство обороны России", – прокомментировал эту информацию представитель Кремля.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла в апреле свыше 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, по его словам, за месяц ВСУ лишились 430 танков и других бронемашин, 277 беспилотников и 225 артиллерийских орудий.



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