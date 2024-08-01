Песков назвал чудом, что его сын не получил ни царапины в зоне СВО

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Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Николай во время службы в зоне спецоперации на Украине не получил ни царапины. С ним несколько раз случались чудеса, заявил пресс-секретарь президента РФ в эфире радио КП.

По его словам, Николай рассказывал о своей военной службе.

"Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил", – подчеркнул Песков.

По словам политика, решение пойти на СВО его сын принял сам. Песков-младший отслужил полгода и честно отработал контракт, уточнил представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что его сын хранит "фронтовое братство" со сослуживцами.

"Для них это очень такое святое чувство. Они ездят к родителям погибших товарищей, собираются вместе, и для них это, наверное, на всю жизнь будет каким-то особым предметом для гордости и единения", – сказал пресс-секретарь президента.

В апреле прошлого года Песков подтвердил информацию об участии своего сына Николая в спецоперации на Украине. Сам Песков-младший говорил, что он самостоятельно принял такое решение. Несмотря на переживания, близкие его поддержали.

