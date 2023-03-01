Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке медицинских изделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ выпустило постановление, согласно которому эксперимент по маркировке медицинских изделий продлевается до 31 августа текущего года. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации.

Эксперимент должен был действовать до 28 февраля. Однако после внесения изменений в постановление от 9 февраля 2022 года № 137 "О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации" он был продлен до 31 августа.

Ранее пресс-служба российского правительства отметила, что продление эксперимента объясняется необходимостью доработки нормативной базы в отношении отдельных видов медицинских изделий.

Пилотный проект начался 15 февраля 2022 года. Он распространяется на слуховые аппараты, коронарные стенты, обеззараживатели воздуха, ортопедическую обувь, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.



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