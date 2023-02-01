Введение моратория на закон о госзакупках надо прорабатывать на уровне кабмина – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предложение о введении моратория на закон о государственных закупках до конца специальной военной операции на Украине необходимо прорабатывать на уровне правительства. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, обсуждалась ли данная тема с Владимиром Путиным.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о государственных закупках до конца проведения спецоперации. По ее мнению, регионам нужно дать возможность быстро принимать решения о строительстве инфраструктурных, социальных и других объектов.



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