Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Композитора Эдуарда Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище 31 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова оргсекретаря Союза кинематографистов РФ Михаила Калинина.

Отпевание музыканта пройдет в храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в столице.

О смерти 85-летнего Артемьева стало известно 29 декабря. В начале месяца композитор был госпитализирован с коронавирусом в состоянии средней тяжести.

Артемьев известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

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