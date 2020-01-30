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Спорт

18:16

В возрасте 83 лет умер заслуженный тренер СССР по дзюдо Мищенко

утраты спорт

Фото: соцсети

На 84-м году жизни ушел из жизни заслуженный тренер СССР по дзюдо Борис Мищенко, сообщает Агентство "Москва".

"30 января 2020 года не стало заслуженного тренера СССР по дзюдо, легендарного спортсмена Бориса Мищенко. Уход из жизни Мищенко – тяжелая утрата, но светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей", – отметили в пресс-службе федерации дзюдо России.

Кроме того, они рассказали о высоких достижениях спортсмена и выдающегося тренера. Так, он трижды становился призером чемпионатов Европы по дзюдо и дважды – чемпионом СССР по самбо. Демонстрировал высокие результаты в качестве тренера олимпийской сборной страны по дзюдо на Играх в Москве в 1980 году. Воспитал талантливых спортсменов команды ЦСКА по дзюдо.

Представители пресс-службы также уточнили, информацию о времени и месте прощания сообщат позднее.

Борис Мищенко родился 21 июня 1936 года. Построил выдающуюся карьеру в качестве самбиста и дзюдоиста, имел звания мастера спорта СССР международного класса по дзюдо и заслуженного тренера СССР.

Ранее стало известно о смерти тренера паралимпийской сборной России по плаванию Вадима Морозова. Морозов был награжден орденом Почета, знаками "Отличник физической культуры и спорта" и "За заслуги в развитии Паралимпийского движения в России" и другими. Его заслуги были отмечены президентом России.

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