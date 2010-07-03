Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:01

Друг гимнаста Дмитрия Василенко рассказал о его борьбе с редкой болезнью

утраты спорт общество

Фото: соцсети

Олимпийский чемпион Дмитрий Василенко боролся со своей болезнью более 10 лет. Об этом рассказал директор школы по спортивной гимнастике в Черкесске Александр Джемакулов, друживший со спортсменом.

Олимпийский чемпион Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. О его смерти сообщил гимнаст Алексей Немов на своей странице в Instagram 4 ноября.

Джемакулов сказал, что болезнь, которая была у Василенко, в мире редко встречается.

"Он летал в Германию на обследования в 2008 году. Врачи ему говорили, что они не смогут его вылечить, а жить ему осталось три года. Но после тех слов он прожил еще 11 лет. Вот таким он был человеком, борцом. Нет слов, для нас это большая утрата", – рассказал в разговоре с RT Джемакулов.

Дмитрий Василенко умер от бокового амиотрофического склероза. Этот диагноз ему поставили в 2008 году. Последние годы Василенко был полностью парализован и жил во Франции.

Василенко в 1996 году стал Олимпийским чемпионом в Атланте в командном первенстве. Также на счету спортсмена серебряная (1994 год) и бронзовая (1997 год) медали чемпионатов мира в командном зачете, золотая медаль чемпионата Европы 1996 года в командном первенстве. В 1997 году Василенко был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика