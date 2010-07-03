Друг гимнаста Дмитрия Василенко рассказал о его борьбе с редкой болезнью

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Олимпийский чемпион Дмитрий Василенко боролся со своей болезнью более 10 лет. Об этом рассказал директор школы по спортивной гимнастике в Черкесске Александр Джемакулов, друживший со спортсменом.

Олимпийский чемпион Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. О его смерти сообщил гимнаст Алексей Немов на своей странице в Instagram 4 ноября.

Джемакулов сказал, что болезнь, которая была у Василенко, в мире редко встречается.

"Он летал в Германию на обследования в 2008 году. Врачи ему говорили, что они не смогут его вылечить, а жить ему осталось три года. Но после тех слов он прожил еще 11 лет. Вот таким он был человеком, борцом. Нет слов, для нас это большая утрата", – рассказал в разговоре с RT Джемакулов.

Дмитрий Василенко умер от бокового амиотрофического склероза. Этот диагноз ему поставили в 2008 году. Последние годы Василенко был полностью парализован и жил во Франции.

Василенко в 1996 году стал Олимпийским чемпионом в Атланте в командном первенстве. Также на счету спортсмена серебряная (1994 год) и бронзовая (1997 год) медали чемпионатов мира в командном зачете, золотая медаль чемпионата Европы 1996 года в командном первенстве. В 1997 году Василенко был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.