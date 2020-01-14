Умер тренер паралимпийской сборной России по плаванию Вадим Морозов. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

"Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о безвременной кончине тренера сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Заслуженного тренера России Вадима Юрьевича Морозова", – говорится в сообщении.

В комитете рассказали, что за плечами Морозова тренерская деятельность, которой он посвятил более 25 лет. Самым титулованным его воспитанником является спортсмен Дмитрий Кокарев, который стал трехкратным чемпионом, четырехкратным серебряным и бронзовым призером Паралимпийских игр.

Морозов был награжден орденом Почета, знаками "Отличник физической культуры и спорта" и "За заслуги в развитии Паралимпийского движения в России" и другими. Его заслуги были отмечены президентом России.

"ПКР выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам скоропостижно скончавшегося В. Ю. Морозова – тренера сборной России по плаванию спорта лиц с ПОДА. <...> Это большая утрата для всего российского паралимпийского движения!" – говорится в сообщении.